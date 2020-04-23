РИАМО - 23 апр. В четверг во дворе одного из домов в Южном округе столицы жители поймали лисенка, малышу менее двух месяцев, говорится в сообщении пресс-службы департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Животное обнаружили во дворе одного из домов по Шипиловскому проезду. Лисенка передали в центр реабилитации животных, его осмотрят ветеринары. По словам специалистов, он в удовлетворительном состоянии. После прохождения реабилитации есть шанс вернуть его в живую природу.

«За год фиксируем до 400 обращений <…> по поводу выявления лисиц в черте Москвы. <…> Больше всего встреч приходится на Южный административный округ. Второе место занимает Троицкий округ, на третьем месте – Западный и Юго-Западный округа», – сказал руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.

Он отметил, что в данный период идет обычная сезонная активность лис в городе в поисках корма. Возможно, что по причине самоизоляции жителей лисы осмелели и чаще приближаются к жилым домам.

«Мы призываем москвичей не трогать лис, не приближаться к ним <…> Однако, если животное находится на территории образовательного учреждения или очевидно нуждается в помощи, например, ранено, тогда, пожалуйста, звоните на горячую линию и вызывайте на помощь специалистов», – заключил Кульбачевский.