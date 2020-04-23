РИАМО - 23 апр. Объявлены аукционы в электронной форме по аренде имущества в городском округе Лотошино, на торги выставили пять помещений для размещения офисов, оказания услуг населению или торговли, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«Заявки на участие в аукционе принимаются до 8 июня 2020 года на электронной площадке «РТС-тендер» по адресу», - говорится в сообщении.

На аукцион выставлено два нежилох помещение площадью 33,1 квадратных метра (с учетом мест общего пользования - 44 квадратных метра) и 20,9 квадратных метра (с учетом мест общего пользования - 27,8 квадратных метра). Они находятся по адресу: городской округ Лотошино, поселок Кировский, Волокаломское шоссе, дом 1.

Еще три помещения расположены в Лотошине по адресам: улица Центральная, дом 22 (два помещения) и улица Школьная, дом 19, помещение 2. Их площади - 28,4 квадратных метра (с учетом мест общего пользования - 33 квадратных метра), 24,7 квадратных метра (33,4 квадратных метра) и 50,2 квадратных метра (55,1 квадратных метра).