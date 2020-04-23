РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 23 апр. Свыше 100 жителей России и стран зарубежья приняли участие в патриотической акции Красногорского филиала Музея Победы, сообщается на официальном сайте администрации Красногорска.

«Более 100 участников присоединились к патриотической акции Красногорского филиала Музея Победы. В проекте «75 строф о войне…» приняли участие не только жители Москвы и Московской области, но и Санкт-Петербурга, Казани, Липецкой, Брянской, Тамбовской, Воронежской, Орловской, Тверской, Псковской, Ленинградской областей», - говорится в сообщении.

Видео прислали также граждане Италии и Казахстана.

«Этот проект объединил семьи в такое непростое время, дал детям и взрослым еще раз прикоснуться к памяти о войне. Многие участвовали в марафоне всей семьей, например, многодетная семья Суворовых из Нахабино. Несколько авторов читали свои собственные стихи», - сказала заведующая Красногорским филиалом Музея Победы Маргарита Иващенко.

Акция призвана еще раз напомнить о героической странице истории нашей Родины, хоть на несколько минут дать почувствовать дух того времени и передать это ощущение слушателям.

Стихи о войне читают и взрослые, и дети. Самому юному участнику 5 лет, а самому старшему - 80.

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