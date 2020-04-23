РИАМО - 23 апр. Окончание пандемии коронавируса может произойти спустя 6-7 месяцев после первых случаев заражения, сообщил в четверг руководитель отдела арбовирусов НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, профессор Александр Бутенко.

«Пандемии двух других зоонозных коронавирусных инфекций: SARS (Китай, 2002-2003) и MERS (Саудовская Аравия, 2012-2014) — закончились примерно через 6-7 месяцев после регистрации первых случаев. Можно предположить, что такая же ситуация произойдет с пандемией Covid-19», — сказал Бутенко во время онлайн-конференции.

Таким образом, исходя из его слов, ожидать окончания пандемии коронавируса можно уже во второй половине 2020 года.

При этом Бутенко отметил, что коронавирус имеет более высокую способность заражения здоровых людей, нежели другие вышеупомянутые инфекции.

Низкую смертность в России от Covid-19 в сравнении с другими странами Бутенко объяснил готовностью отечественной системы здравоохранения к противодействию эпидемии.

В нашей стране первые случаи заболевания произошли позднее, чем, например, в Китае. Потому, как считает Бутенко, появилась возможность диагностировать и бороться с болезнью на ранней стадии. В свою очередь это позволяет уменьшить количество летальных исходов.

С начала эпидемии во всех регионах России зафиксировано 62 773 случая инфицирования коронавирусом. Выздоровел 4891 человек, скончались 555 пациентов.

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Текстовая трансляция

23 АПРЕЛЯ

- В Москве будет увеличено количество тестов на коронавирус.

Если посмотреть статистику по количеству тестов на коронавирус, которые делаются в других странах, других городах, то Москва находится в лидерах. Потому что мы в разы больше делаем тестов, чем в других регионах. Потому что у нас более мощная лабораторная система. Чем больше мы этих тестов делаем, тем лучше. Но тем не менее мы сейчас будем снова наращивать тесты и дальше.

- Самые важные новости дня в карточках

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Москве точечно может быть ужесточен режим контроля самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом. Например, более строгий режим может распространиться на какое-то предприятие.

- Приступить к применению вакцины от коронавирусной инфекции на людях смогут уже к концу 2020 года.

- Названы сроки возможного окончания пандемии коронавируса. Окончание пандемии коронавируса может произойти спустя 6-7 месяцев после первых случаев заражения.

- Власти Москвы опровергли информацию о платном лечении пациентов с Covid‑19. Медицинская помощь жителям предоставляется бесплатно по полису ОМС.

- Песков заявил, что даты принятия решения по режиму самоизоляции нет. По его словам, ситуация продолжает оставаться «достаточно напряженной».

- В России замедлился рост числа заразившихся коронавирусом. По данным оперативного штаба по коронавирусу, количество новых инфицированных снижается второй день подряд.

- В московском клиническом центре инфекционных болезней в поселении Вороновское новой Москвы в данный момент уже проходят лечение 45 пациентов. Первых пациентов новый центр начал принимать 20 апреля.

- Владимир Путин заверил, что торжественные мероприятия, приуроченные к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, обязательно состоятся. Он напомнил, что в текущем году торжества в честь Дня Победы перенесли из-за угрозы распространения коронавируса.

- Российские медики наблюдают за состоянием 151 тысячи людей в связи с подозрением на коронавирусную инфекцию. Всего с начала распространения коронавируса на территории страны было выявлено 62 773 случая заражения.

- «Яндекс.Такси» будет бесплатно развозить врачей по вызовам в Подмосковье. Компания организует перевозку 300 врачей из семи медицинских учреждений в пяти городах региона.

- Москвичи с ОРВИ могут сообщать о неквалифицированной медицинской помощи на единую горячую линию +7 (495) 870-45-09 (ежедневно с 08:00 до 21:00), это нужно для того, чтобы не упустить потенциальные случаи Covid-19.

- За сутки в России зарегистрировали 4774 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1959 заболевших, в Подмосковье - 688.

- Служащие и волонтеры теперь могут оформить пропуск с помощью приложения «Моя Москва». Пользователи приложения также смогут проверить наличие разрешения на передвижение по столице.

- Еще 27 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Многие из них имели сопутствующие заболевания.