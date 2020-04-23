РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 апр. Рабочие «Подольского комбината благоустройства» приступили к благоустройству новой общественной территории в микрорайоне Кузнечики, где появятся торшеры и скамейки, сообщается в группе «ТУ в микрорайоне Кузнечики в соцсети «ВКонтакте».

«Сотрудники МБУ «Подольский комбинат благоустройства» проводят работы по благоустройству еще одной общественной территории в микрорайоне Кузнечики. На пешеходной аллее между улицами Генерала Смирнова и Кирова сотрудники предприятия проводят работы по установке новых торшеров освещения, укладке электрического кабеля. Торшеры будут установлены такого же типа, как в Екатерининском сквере. Также укладывается тротуарная плитка на участки, которые не были завершены застройщиком микрорайона», - говорится в сообщении.

Во время проведения акции «Лес победы» в 2019 году на данной аллее были высажены более 150 остролистных кленов. На данной территории в ходе работ также появятся новые урны и скамейки.