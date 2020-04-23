РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 апр. Сотрудники теротдела администрации Подольска на территории поселка санатория «Родина» обнаружили навал мусора объемом около 40 кубометров, сообщил начальник территориального отдела «Дубровицкий» Валерий Боярко.

«Очередной навал мусора в районе поселка санатория «Родина» объемом около 40 кубометров ликвидируют сотрудники МБУ ПКБ горокруга Подольск. В сложное время сотрудники муниципального предприятия, возглавляемого Максимом Митрохиным, ежедневно убирают территорию, делая ее чище. Мусор выявили сотрудники территориального отдела «Дубровицкий» в ходе рейдовых мероприятий», - написал Боярко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

С начала года на территориях отдела обнаружили и устранили 15 навалов мусора объемом более 350 кубометров. Работы по выявлению и устранению несанкционированных навалов продолжатся.