РИАМО - 23 апр. Покупателям гипермаркета «Глобус» в Красногорске, которые пришли без масок, в целях безопасности предлагают на входе приобрести средство индивидуальной защиты по закупочной цене, запрета входа в торговый зал без маски нет, сообщил РИАМО в четверг сотрудник магазина.

«Запрета на помещение в магазина нет. Мы не препятствуем покупателям без масок, которые проходят в торговый зал. Мы лишь просим соблюдать меры предосторожности и предоставляем возможность покупателям приобрести маску по закупочной цене, она минимальная, без каких-либо наценок», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что на входе в торговый зал стоит охранник, который вежливо предлагает покупателям без масок приобрести ее по закупочной цене, либо воспользоваться своими средствами защиты, например, в виде платка и шарфа.

«Если покупатель категорически настроен, он не будет покупать маску, то мы не запрещаем входить в торговый зал. У нас сегодня первый тестовый день, нам важна реакция клиентов, а уже дальше мы будем думать о введение таких мер по всей сети», - добавил сотрудник магазина.

По его словам, около 90% покупателей без масок адекватно реагируют на просьбу приобрести средство защиты или воспользоваться своей.

«В очень редких случаях исключения были сегодня, покупатели отказывались категорически даже от масок, которые мы предлагали бесплатно», - добавил собеседник агентства.