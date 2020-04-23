РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 апр. Предварительное голосование на онлайн-платформе «Единой России» в Люберцах состоится с 25 по 31 мая, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Установлен особый порядок проведения предварительного голосования. Правом голосовать за кандидатов обладают граждане Российской Федерации, являющиеся членами партии «Единая Россия», список которых утвержден организационным комитетом по проведению предварительного голосования. Предварительное голосование в Люберцах пройдет в онлайн-формате с 25 по 31 мая», - сказал исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Владимир Беловодский.

В условиях пандемии коронавирусной инфекции и во избежание скопления людей счетные участки и счетные комиссии образованы не будут. По словам Беловодского, на данный момент особое внимание уделяется предоставлению данных от кандидатов для онлайн-платформы и электронных бюллетеней.

«Документы от кандидатов предварительного голосования принимаем дистанционно, с последующим предоставлением оригиналов», - добавил Беловодский.

На сегодняшний день для участия в предварительном голосовании заявлены четыре кандидата. В сентябре в городском округе Люберцы пройдут довыборы в местный совет депутатов по избирательному округу №7.