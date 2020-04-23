РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 апр. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска сотрудники ГБУ «Мосавтодор» начали приводить в порядок дороги после зимы, они восстанавливают тросовое ограждение и убирают дорожный смет, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«ГБУ «Мосавтодор» проводит работы по благоустройству территории. В настоящее время рабочие восстанавливают тросовое ограждение, наносят вертикальную разметку, красят ограждения, убирают дорожный смет», - говорится в сообщении.

Ранее на проезжей части улицы Революции вдоль домов №№1 и 3 установили дорожные знаки, запрещающие стоянку автомобилей. Данное решение принято комиссией по обеспечению безопасности дорожного движения в связи с вводом в эксплуатацию нового учебного учреждения.