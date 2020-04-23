РИАМО - 23 апр. Строительство нижнего основание станции «Университет дружбы народов», расположенной на новой Коммунарской линии метрополитена, завершают в столице, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«До конца апреля планируем завершить строительство монолитного лотка (нижнего основания) станции метро «Университет дружбы народов» Коммунарской линии метро», – сказал руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Эта станция запроектирована на границе районов Обручевский и Коньково, вдоль улицы Академика Опарина, у пересечения с улицей Миклухо-Маклая.

От новой станции в шаговой доступности расположены несколько крупных столичных вузов, в том числе Российский университет дружбы народов, Российский государственный геологоразведочный университет, Институт биоорганической химии РАН. С открытием станции тысячи студентов смогут добираться до мест обучения на метро, минуя наземный транспорт.

На данный момент развернуты работы на всех станциях участка Коммунарской линии от станции «Улица Новаторов» до «Коммунарки». Для проходки перегонных тоннелей на этом участке уже задействовано семь тоннелепроходческих комплексов.

С вводом Коммунарской линии метро разгрузятся Калужско-Рижская и Сокольнические линии метро. Строительство очень важно для новой Москвы: Коммунарки, Щербинки и Троицка.