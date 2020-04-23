РИАМО - 23 апр. Бытовые приборы зачастую являются причиной возросшего среднестатистического электропотребления, что приводит к нагрузке на электросеть, а, соответственно, ведет к рискам возникновения пожара, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

В ведомстве напоминают, что зачастую пожары случаются именно из-за неисправной электропроводки. При этом следить за состоянием электропроводки в квартире – это обязанность хозяина квартиры.

«В домах, возраст которых 20-30 лет и больше, электропроводка рассчитана на мощность нескольких ламп накаливания, холодильник, телевизор, утюг. Сегодня на эти 2–3 киловатт мощности накидывают микроволновые печи, электрочайники, стиральные машины, компьютеры», – говорится в ведомстве.

От такой нагрузки электропроводка нагревается, изоляция плавится и, как следствие, возникают короткие замыкания и пробои изоляции, которые и представляют опасность.

В ведомстве советуют регулярно обращать внимание на электророзетки и проводку, особенно на те, которые расположены вне поля видимости: за мебелью, крупной электротехникой. Если там установлена электророзетка, то из-за теплового проявления тока может произойти нагревание контактов, розетка воспламенится. Из-за этого загорится мебель и начнется пожар.

Для того, чтобы понять, что электропроводка старая, нужно обратить внимание на электрический щиток. Обычно это то место, где установлен счетчик электроэнергии. Если в щите все еще стоят старые советские пробки, то у вас старая проводка.

Также следует обращать внимание и на осветительные приборы: старые люстры, бра, светильники. Их слабое место – патроны. Со временем, пластик патронов высыхает и лопается, контакты перегреваются и окисляются, отсюда и все вытекающие из этого проблемы. Часто лампочки из-за таких патронов взрываются, или оставляют цоколь внутри патрона. В данном случае рекомендуется купить новый осветительный прибор.

Поэтому следует заранее продумывать и обеспечивать безопасность проведения электропроводки в квартире, делать тщательную изоляцию и устранять дефекты, во избежание плачевных последствий. Нужно знать, что электромонтажные работы являются работами с повышенной опасностью. В таких вопросах нужно доверять только профессиональным электрикам.