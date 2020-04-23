РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 апр. Рабочие восстановили уличное освещение возле одного из домов в деревне Кутьино подмосковного Подольска по просьбе жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на отсутствие наружного освещения дворовой территории в деревне Кутьино. Он отметил, что у дома №60 ветром оторвало с опоры уличный светильник. И попросил заменить световое оборудование.

«Администрация Подольска рассмотрела обращение по вопросу замены светового оборудования в деревне Кутьино и сообщает, что данные работы проведены», - сказал замглавы администрации округа по дорожно-транспортному комплексу и благоустройству Анатолий Гребенюк.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.