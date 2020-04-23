РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 23 апр. Жители городского округа Щелково смогут принять участие в акции «Бессмертный полк» из дома, для этого необходимо 9 мая разместить фотографии своих родственников в окнах квартир или домов, а за пять минут до праздничного салюта выйти на балконы и всем вместе спеть «День Победы», сообщается на сайте администрации городского округа Щелково.

«Акция #бессмертныйполкдома организована министерством культуры Московской области совместно с телеканалом «360» и «Радио 1», - говорится в сообщении.

Администрация городского округа призывает всех жителей присоединиться к акции и почтить память участников Великой Отечественной войны.

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