РИАМО - 23 апр. В период повышенной готовности из-за распространения коронавируса предпринимателям, арендующим помещения у «Мосгортранса», снизили арендную плату, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУП «Мосгортранс».

«Недвижимость на объектах транспортной инфраструктуры, автостанциях и автовокзалах «Мосгортранса» арендуют 46 представителей малого и среднего бизнеса. Эти бизнесы обеспечивают совместно около 1,4 тысячи рабочих мест. Для их поддержки мы снизили арендную плату за четыре месяца на 100%», – сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что такая мера поможет предпринимателям сохранить рабочие места и оставить за собой право пользоваться арендованными помещениями после окончания действия введенных ограничений из-за эпидемии коронавируса.

По его словам, поддержку получат предприятия, оказывающие услуги общественного питания, киоски и стойки по продаже товаров в дорогу, компании, предлагающие размещение вендинговых аппаратов и сопутствующих услуг для пассажиров.

Также арендатором «Мосгортранса» является инвестиционная группа «Сигма», которая пользуется площадями бывшего Миусского трамвайного депо на Лесной улице. Компании будет предоставлена скидка в том случае, если штат значительно не сократится. Льготы также распространятся на субарендаторов.