РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 апр. Подольский хоккейный клуб «Витязь» подписал новый контракт сроком на один год с нападающим Никитой Гончаровым, сообщается на сайте клуба.

«Нападающий Никита Гончаров подписал контракт на один год с хоккейным клубом «Витязь». 15 июня игроку исполнится 21 год. Гончаров – участник Матча Звезд КХЛ 2020 и Кубка вызова МХЛ. В МХЛ в минувшем сезоне в 39 матчах за «Русских Витязей» – 34 очка (17+17). В ВХЛ за питерское «Динамо» – 5 матчей (1+1)», – говорится в сообщении.

В минувшем сезоне Гончаров в основном был заигран в молодежной команде, в основе «Витязя» провел 4 матча в регулярном чемпионате КХЛ и участвовал в 4-х матчах плей-офф Кубка Гагарина.

Гончаров отметил, что очень рад продолжению сотрудничества, потому что с 12 лет играет в системе подмосковного клуба и за это время он стал ему родным.