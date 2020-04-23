РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 23 апр. В микрорайоне Белая Дача Котельников у входа во второй подъезд дома №23 выложили тактильную плитку, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Сотрудники ООО «ЭК Акварель» проводят мероприятия по адаптации мест общего пользования для беспрепятственного использования лицами с ограниченными возможностями. Так, входная группа по адресу: микрорайон Белая Дача, дом №23, подъезд 2 оборудован тактильной плиткой. В планах выполнение работ по адресам: улица Новая, дома №17А и №17Б», - говорится в соообщении.

Также в округе красят декоративные заборы на придомовых территориях, ограждения и элементы на площадке для выгула собак напротив корпуса 1 дома №4 по 2-му Покровскому проезду.