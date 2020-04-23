РИАМО - 23 апр. Пациенты с подтвержденным коронавирусом теперь могут воспользоваться обновленным сервисом «Социальный мониторинг» на личном смартфоне, приложение специально создали для информирования о добросовестном соблюдении карантина, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Приложение «Социальный мониторинг» создано специально для пациентов с Covid-19, которые лечатся дома. Оно позволяет жителям Москвы, у которых болезнь протекает в легкой форме, оставаться в комфортных условиях и при этом информировать о добросовестном соблюдении карантина», – отмечается в материале.

Благодаря электронному мониторингу местоположения жители столицы могут быть уверены в том, что пациенты с коронавирусом не нарушают режим изоляции и не подвергают риску заражения других граждан.

Версия, которая в данный момент доступна в Google Play, принципиально новая. При ее создании учитывались все комментарии профессионального сообщества, которые поступили к тестовой сборке «Социального мониторинга», появившейся в начале апреля. Скоро новая появится версия и для App Store.

«Использовать приложение для горожан, не болеющих коронавирусом, мы не планируем. Более того, если пользователь не является пациентом с Covid-19, приложение не позволит ему авторизоваться и получить доступ к функционалу», – сказал руководитель департамента информационных технологий города Эдуард Лысенко.

Горожане с коронавирусом, выбравшие лечение на дому, обязаны использовать электронные технологии для подтверждения своего местонахождения. Для этого используются сервис «Социальный мониторинг» и камеры городской системы видеонаблюдения.

Ранее некоторым пациентам с коронавирусом передали смартфоны с предустановленным приложением «Социальный мониторинг». Оно позволяет контролировать соблюдение карантина и оперативно выявлять случаи его нарушения, что позволяет избежать дальнейшего распространения инфекции.

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23 АПРЕЛЯ

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