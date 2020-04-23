РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 23 апр. В Домодедове полицейские задержали 19-летнего местного жителя по подозрению в незаконном обороте наркотического средства – марихуаны, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по городскому округу.

«Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городскому округу Домодедово в результате оперативно-разыскных мероприятий установлен и задержан 19-летний местный житель, подозреваемый в причастности к незаконному обороту наркотического средства – каннабис (марихуана)», – говорится в сообщении.

В результате обыска по месту жительства злоумышленника на улице Геологов в микрорайоне Белые Столбы, а также в сумке, прикрепленной к велосипеду, находящемуся на лестничной площадке в подъезде дома, полицейские обнаружили и изъяли 10 пресс-пакетов с веществом растительного происхождения. Химическое исследование установило, что вещество является наркотическим средством – каннабисом (марихуаной). Общая масса составила более 70 граммов.

«В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет», – отмечается в материале.

Задержанный находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.