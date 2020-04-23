РИАМО - 23 апр. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил готовность к открытию инфекционного отделения Солнечногорской ЦРБ, где будут принимать пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«Президент поставил задачу - подготовить инфекционные койки, должен быть и кислород, и ИВЛ. В апреле мы совершили серьезный прорыв по открытию новых отделений. В инфекционной клинике в Солнечногорске каждая койка оборудована кислородом. Самое главное - найдены врачи, которые будут жить на прилегающей территории, они должны находиться под надежной защитой», - сказал Воробьев.

Стационар оборудуют в заброшенной четырехэтажной казарме 1977 года постройки на территории бывшего военного городка. Капремонт в здании завершен на 90%. Первых пациентов новый стационар готов принять к концу апреля.

«Мы видим, что госпитализация растет до сих пор, важно подстраховаться. У нас был план открыть 7,7 тысячи коек, я поставил задачу – 11-12 тысяч. Наши строители сегодня делают чудеса, работают круглосуточно. Вот на этом объекте работало около 600 человек 24 часа в сутки. Огромная нагрузка на систему здравоохранения, наши врачи - герои, некоторые из них просто не выходят из «красной зоны», – добавил Воробьев.

В новом инфекционном комплексе в Солнечногорске оборудуют 432 койки, в том числе 56 реанимационных. В здании рядом разместятся комнаты отдыха и кабинеты врачей. Связь с пациентами будет осуществляться через изолированный шлюз, который разделит «грязную» и «чистую» зоны.

Для обеспечения пациентов кислородом установлен газификатор объемом 500 кубометров. В настоящее время завершается монтаж системы подачи медицинских газов, ведется разводка по палатам. В стационаре также смонтировали систему глубокой биологической очистки и ультрафиолетового обеззараживания сточных вод.

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23 АПРЕЛЯ

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