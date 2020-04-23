РИАМО – 23 апр. Более 200 деревьев повалил сильный ветер в Москве 22 апреля, также было повреждено свыше 60 автомобилей, сообщает РИА Новости.

Люди при сильном ветре не пострадали.

«Сильными порывами ветра повалено в общей сложности 210 деревьев, повреждено 64 автомобиля», - говорится в сообщении.

Больше всего деревьев повалено в Восточном административном округе (64), Юго-Восточном административном округе (47), Юго-Западном административном округе и Южном административном округе.

Порывы ветра в Москве 22 апреля составляли до 23 метров в секунду.