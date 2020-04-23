РИАМО - 23 апр. Институт проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук (ИБРАЭ) провел исследование, результаты которого показали, что строительные работы по возведению Юго-Восточной хорды не приведут к возникновению радиационных угроз для проживающих рядом людей, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Экспертный анализ провели из-за общественного беспокойства по возможному ухудшению радиационной ситуации. Однако исследование показало, что во всех случаях прогнозируемые среднегодовые дозы облучения жителей на несколько математических порядков меньше основного предела дозы для населения.

«Уже первые результаты не давали оснований для серьезного беспокойства. Для проверки этого предварительного вывода было проведено ограниченное количество измерений, взяты пробы грунта, выполнены необходимые расчеты. Дозы облучения населения оценивались для разных вариантов развития событий: сохранение участка радиационного загрязнения в случае отмены строительства, проведение строительных работ без изъятия и строительство с удалением загрязненных материалов», - говорится в сообщении.

Однако ни один из рассмотренных сценариев не представляет никакой угрозы местным жителям. В докладе уточняется, что даже при малореалистичном сценарии ветрового разноса всего загрязненного грунта ожидаемые дозы для населения сопоставимы с повседневным облучением москвичей от техногенно измененного фона, в 200 раз меньше средней дозы от медицинских источников и в 600 раз меньше дозы от природного фона в Москве.

Также в исследовании указывается, что проблемы с радиацией не угрожают и строителям, которые будут задействованы на участке возведения хорды. Даже если строительные работы будут проводиться в течение месяца, то облучение работников также будет находиться в области малых доз.