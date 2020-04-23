РИАМО - 23 апр. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту смерти мужчины 1956 года рождения в одной из квартир в подмосковном Орехово-Зуевском округе, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Труп с ножевыми ранениями груди был обнаружен накануне в городе Куровское.

«За совершенное преступление установлен и доставлен в следственные органы владелец квартиры 1965 года рождения», - сказал собеседник агентства.

Оказалось, что преступление совершено в результате ссоры во время совместного распития алкоголя. Подозреваемого задержали.