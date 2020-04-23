РИАМО (БАЛАШИХА) – 23 апр. Сотрудники Ногинского филиала ГКУ МО «Мособллес» в ходе мини-субботника на территории Салтыковского участкового лесничества собрали около 3 кубических метров мусора в пикниковой зоне у Тарелочкина пруда в Балашихе, сообщается на сайте комитета лесного хозяйства Московской области.

Водоем в микрорайоне Салтыковка под названием Тарелочкин пруд является излюбленным местом отдыха у местного населения. По программе губернатора Московской области на его берегу установлены беседки, мангалы и мусорки для того, чтобы можно было цивилизованно жарить шашлыки и наслаждаться чистым воздухом на природе.

«К сожалению, не все граждане соблюдают требования санитарной безопасности в лесах. В ходе уборки нами было собрано три кубометра мусора. Конечно, многочисленные мешки с ним мы вывезли. Но боимся, что, когда эпидемия пойдет на спад и людям разрешать покидать свои дома, нас ждет очередной бардак и мусорные свалки в лесу. Хотелось бы, чтобы граждане в этом вопросе были более сознательные», – сказал старший участковый лесничий Артем Рязанов.

Он добавил, что сложить мусор в пакет, в котором были привезены продукты, а потом выбросить его в ближайший мусорный контейнер не так уж сложно.