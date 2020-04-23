РИАМО - 23 апр. В Москве всегда уделяли особое внимание чистоте транспорта, но в условиях пандемии коронавируса весь городской транспорт подвергают тотальной дезинфекции, сообщил мэр столицы Серей Собянин.

Антисептиками обрабатывают билетные аппараты, салоны транспортных средств, станции, вестибюли, платформы.

«За последние годы мы серьезно обновили парк, и плюс еще в том, что в новом транспорте стоят дополнительные системы очистки воздуха. Например, в вагонах мосметро серий «Ока» и «Москва» воздух очищается прямо во время движения», - написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Мэр подчеркнул, что в пригородных поездах работают системы дезинфекции воздуха. В трамваях «Витязь-Москва» и электробусах воздух в салоне и кабине водителя не смешивается, свежий воздух поступает внутрь с улицы.

Усиленные меры дезинфекции транспорта связаны с распространением в городе коронавируса. За последние сутки в Москве выявили 1959 новых случаев заражения. Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 33940 случаев инфицирования.

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Текстовая трансляция

23 АПРЕЛЯ

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