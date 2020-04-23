РИАМО - 23 апр. Рыбоводческим предприятиям Подмосковья в 2020 году из бюджета региона выделили более 22,3 миллиона рублей, господдержка будет способствовать обеспечению рынка Московского региона широким ассортиментом свежей рыбной продукции, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Для эффективного выращивания рыбы власти Подмосковья ежегодно оказывают поддержку отрасли. В этом году предприятиям рыбоводства выделено более 22,3 миллиона рублей, что на 1,4% больше, чем в прошлом году», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Он добавил, что господдержка направлена на активное развитие аквакультуры Подмосковья и будет способствовать обеспечению рынка региона и столицы широким ассортиментом свежей рыбной продукции по доступным ценам.

По его словам, основные затраты на нужды рыбохозяйств частично покроют предоставленные хозяйствам субсидии. Большая часть средств обычно расходуется на содержание племенного маточного поголовья, рыбопосадочного материала и оборудование. Также будет возвращена часть затрат на приобретение комбикормов и на создание, реконструкцию и модернизацию объектов аквакультуры.

На территории региона выращивают карпа, сома, карася, толстолобика, щуку, а также ценные породы рыб – осетров и форель. Объем производства товарной рыбы в области в этом году планируют увеличить до 5,2 тысячи тонн.

Текстовая трансляция

23 АПРЕЛЯ

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