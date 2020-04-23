РИАМО – 23 апр. В России заболели коронавирусной инфекцией почти 460 человек из числа сотрудников стационарных организаций, а также их пациентов, у большинства болезнь протекает в легкой форме, сообщила в четверг замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.

«Когда я называю цифру 457 – это количество заболевших (коронавирусной инфекцией – ред.) и проживающих, и сотрудников стационара. Их них 390 человек – это люди, которые проживают в организациях, подопечные и 67 – это сотрудники. <…> На сегодняшний день из 457 человек госпитализировано 120», - сказала Баталина в ходе пресс-конференции в формате онлайн.

\Она отметила, что у большинства заразившихся болезнь проходит в легкой форме. У тех, кого пришлось госпитализировать, наблюдается состояние средней степени тяжести.

По словам Баталиной, на территории России находятся почти 1,4 тысячи различных стационарных организаций, в том числе общего типа, для пожилых граждан и инвалидов, для людей с ментальными психическими заболеваниями, а также для детей, которые страдают серьезными нарушениями здоровья. В них проживают почти 300 тысяч человек.

С начала пандемии коронавируса в России зафиксировали 62773 случая заражения. Всего в стране выздоровел 4891 человек, умерли 555 пациентов.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

23 АПРЕЛЯ

- Песков заявил, что даты принятия решения по режиму самоизоляции нет. По его словам, ситуация продолжает оставаться «достаточно напряженной».

- В России замедлился рост числа заразившихся коронавирусом. По данным оперативного штаба по коронавирусу, количество новых инфицированных снижается второй день подряд.

- В московском клиническом центре инфекционных болезней в поселении Вороновское новой Москвы в данный момент уже проходят лечение 45 пациентов. Первых пациентов новый центр начал принимать 20 апреля.

- Владимир Путин заверил, что торжественные мероприятия, приуроченные к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, обязательно состоятся. Он напомнил, что в текущем году торжества в честь Дня Победы перенесли из-за угрозы распространения коронавируса.

- Российские медики наблюдают за состоянием 151 тысячи людей в связи с подозрением на коронавирусную инфекцию. Всего с начала распространения коронавируса на территории страны было выявлено 62 773 случая заражения.

- «Яндекс.Такси» будет бесплатно развозить врачей по вызовам в Подмосковье. Компания организует перевозку 300 врачей из семи медицинских учреждений в пяти городах региона.

- Москвичи с ОРВИ могут сообщать о неквалифицированной медицинской помощи на единую горячую линию +7 (495) 870-45-09 (ежедневно с 08:00 до 21:00), это нужно для того, чтобы не упустить потенциальные случаи Covid-19.

- За сутки в России зарегистрировали 4774 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1959 заболевших, в Подмосковье - 688.

- Служащие и волонтеры теперь могут оформить пропуск с помощью приложения «Моя Москва». Пользователи приложения также смогут проверить наличие разрешения на передвижение по столице.

- Еще 27 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Многие из них имели сопутствующие заболевания.