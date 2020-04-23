РИАМО - 23 апр. Столичные власти опровергли информацию о том, что пациентам с коронавирусом придется самостоятельно оплачивать лечение в случае госпитализации по скорой, сообщается на официальном сайте департамента здравоохранения Москвы.

«Медицинская помощь жителям предоставляется бесплатно по полису ОМС. При этом в случае появления любых симптомов ОРВИ и подозрений на коронавирус нет необходимости самостоятельно отправляться в стационар», – говорится в сообщении.

В случае ухудшения состояния рекомендуется незамедлительно вызывать врача, для диагностики можно обратиться в амбулаторные центры на базе 47 городских поликлиник. КТ-центры позволяют проводить качественное обследование 24 часа в сутки. В таких центрах делают все те же процедуры, что и в стационаре, но гораздо быстрее.

Если в ходе обследования выяснится, что пациента нужно госпитализировать, то это незамедлительно организуют через скорую помощь. В случае отсутствия необходимости проводить госпитализацию, пациенту выдадут все необходимые лекарства, дадут рекомендации и будут наблюдать, как проходит лечение на дому.

С начала распространения коронавируса в столице зафиксировали 33 940 заразившихся. Число выздоровевших достигло 2448 человек.

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Текстовая трансляция

23 АПРЕЛЯ

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