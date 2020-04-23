РИАМО - 23 апр. Собственными силами группы компаний «Мосинжпроект» в новой Москве возведены девять корпусов инфекционного центра, важную роль в строительстве сыграли компании инжинирингового холдинга, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

Большую часть работы на этапе проектирования провели проектный блок головной компании совместно с институтом «Мосинжпроект». Всего над созданием нового госпиталя работали более 11 тысяч человек и несколько тысяч спецмашин. Работы закончили всего за месяц. Важную роль в строительстве сыграли компании инжинирингового холдинга.

«В качестве генерального подрядчика и проектировщика инфекционного центра в новой Москве мы не только мобилизовали на объекте около 30 крупнейших отраслевых компаний столицы, но и построили часть ключевых зданий медицинского комплекса силами группы компаний», – сказал генеральный директор АО «Мосинжпроект» Марс Газизуллин.

По его словам, специалисты головной компании совместно с дочерними предприятиями холдинга ООО «МИП-Строй №1», АО «УРСТ», ООО «МИП-Сервис» построили в инфекционной больнице девять корпусов. Среди них: блоки приемки и выписки пациентов, здания мойки, диспетчерского пункта, пожарного депо.

Также специалисты возвели два реанимационных блока, диагностический и операционный блоки. Именно там размещено высокотехнологичное медицинское оборудование: аппараты для рентгенологических исследований, проведения компьютерной томографии и МРТ.

Ситуацию усложнило лишь то, что начало строительства инфекционного центра совпало с активной подготовкой АО «Мосинжпроект» к открытию шести новых станций Некрасовской и Большой кольцевой линий метрополитена и крупнейшего в столице ТПУ «Рязанское», которые были введены в эксплуатацию 27 марта.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщал, что строительство новой больницы стало беспрецедентным проектом по срокам и масштабам.

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Текстовая трансляция

23 АПРЕЛЯ

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