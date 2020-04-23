РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 апр. Дорожники провели ямочный ремонт на Юбилейной улице Подольска по просьбе местной жительницы, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал жалобу на ямы во дворе по улице Юбилейная. Она отметила, что у дома №30 требуется ямочный ремонт вокруг канализационного колодца.

«Администрация Подольска рассмотрела обращение по вопросу проведения ямочного ремонта на Юбилейной улице и сообщает, что по указанной информации был проведен осмотр. Факты подтвердились. Работы по ямочному ремонту проведены», - сказал замглавы администрации округа по жилищно-коммунальному комплексу Владислав Лукьяненко.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.