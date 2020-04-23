РИАМО - 23 апр. В подмосковном Дмитровском городском округе продолжается активная подготовка памятников Великой Отечественной войны к 75-летию Победы, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

На территории муниципалитета расположено 178 братских могил, мемориальных комплексов, воинских памятников и обелисков.

«Несмотря на то, что в этом году праздничные мероприятия перенесены, ремонтные работы уже ведутся на 52 объектах, благоустройство — на 126», — говорится в сообщении.

Работы включают в себя капитальный ремонт, реставрацию, установку освещения и ограждений, а также покраску, облицовку и обустройство прилегающих территорий.

До 30 апреля все запланированные работы будут завершены.

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