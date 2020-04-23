РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 апр. Жители городского округа Люберцы смогут присоединиться к всероссийской акции «Библионочь», в нынешнем году она пройдет в формате онлайн-марафона и будет посвящена Победе в Великой Отечественной войне, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

Онлайн-марафон #75словПобеды стартует 25 апреля.

«Для участия во всероссийской акции люберчанам необходимо подготовить видеоролик. В нем автор прочитает отрывок из книги, письмо с фронта, строки из военной корреспонденции, а в комментариях пояснит свой выбор: с какими событиями и воспоминаниями связан тот или иной отрывок, и почему он важен для семьи. Продолжительность видеоролика - не больше одной минуты, текст должен содержать не меньше 75 слов», - говорится в сообщении.

Готовую видеозапись можно выложить в любую социальную сеть с обязательными хештегами #библионочь2020 и #75словПобеды.

Участники онлайн-марафона, подготовившие видеоролики, примут эстафету у известных деятелей искусства, писателей, библиотекарей, которые также прочтут любимые отрывки из книг о войне во время открытия «Библионочи» на официальной онлайн-площадке. Старт будет дан в 16:00.