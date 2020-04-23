РИАМО - 23 апр. Президент России Владимир Путин обратился к банкам с просьбой вовремя оказать помощь россиянам и бизнесу, а кабмину поручил сделать анализ ситуации вместе с Центральным банком и внести все необходимые изменения в нормативную правовую базу, сообщает kp.ru.

«Еще раз обращаю ваше внимание: все инструменты поддержки, включая банковские продукты и льготные программы, должны быть максимально доступными для людей и бизнеса», - сказал Путин.

Также он отметил, что в борьбе с коронавирусом нужно предпринимать эффективные действия, а не давать абстрактные обещания, которые не способны повлиять на жизнь россиян.

По его словам, необходимо не просто принимать решения, а тщательно продумывать каждый шаг, чтобы оказать помощь людям, особенно самым нуждающимся в ней.

С начала пандемии коронавируса на территории России было подтверждено 62 773 случая заражения. Врачи вылечили 4891 пациента. Также скончались 555 человек с подтвержденным коронавирусом.

В Московском регионе для сдерживания распространения коронавирусной инфекции был введен режим обязательной самоизоляции до конца апреля.

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Текстовая трансляция

23 АПРЕЛЯ

- Песков заявил, что даты принятия решения по режиму самоизоляции нет. По его словам, ситуация продолжает оставаться «достаточно напряженной».

- В России замедлился рост числа заразившихся коронавирусом. По данным оперативного штаба по коронавирусу, количество новых инфицированных снижается второй день подряд.

- В московском клиническом центре инфекционных болезней в поселении Вороновское новой Москвы в данный момент уже проходят лечение 45 пациентов. Первых пациентов новый центр начал принимать 20 апреля.

- Владимир Путин заверил, что торжественные мероприятия, приуроченные к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, обязательно состоятся. Он напомнил, что в текущем году торжества в честь Дня Победы перенесли из-за угрозы распространения коронавируса.

- Российские медики наблюдают за состоянием 151 тысячи людей в связи с подозрением на коронавирусную инфекцию. Всего с начала распространения коронавируса на территории страны было выявлено 62 773 случая заражения.

- «Яндекс.Такси» будет бесплатно развозить врачей по вызовам в Подмосковье. Компания организует перевозку 300 врачей из семи медицинских учреждений в пяти городах региона.

- Москвичи с ОРВИ могут сообщать о неквалифицированной медицинской помощи на единую горячую линию +7 (495) 870-45-09 (ежедневно с 08:00 до 21:00), это нужно для того, чтобы не упустить потенциальные случаи Covid-19.

- За сутки в России зарегистрировали 4774 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1959 заболевших, в Подмосковье - 688.

- Служащие и волонтеры теперь могут оформить пропуск с помощью приложения «Моя Москва». Пользователи приложения также смогут проверить наличие разрешения на передвижение по столице.

- Еще 27 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Многие из них имели сопутствующие заболевания.