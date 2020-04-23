РИАМО - 23 апр. Пациентов с коронавирусом в начале мая готов будет принять еще один подмосковный стационар, для этих целей перепрофилируют здание Одинцовской областной больницы под инфекционную, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

К работам по перепрофилированию здания под инфекционную больницу приступили в терапевтическом корпусе в Одинцовском городском округе на Можайском шоссе, 55. Будет проведено переоснащение помещений трехэтажного корпуса под размещение инфекционной больницы.

«В здании будет проведено разделение корпуса на «чистые» и «грязные» зоны, создан санпропускник, проведен монтаж новой системы вентиляции и подачи медицинских газов, разводка электрики под диагностическую аппаратуру, отделка помещений», – сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Он добавил, что сроки предельно сокращены. В настоящее время рабочие приступили к демонтажу дверей, инженерных сетей и перепланировке помещений. Общая площадь здания – 2 тысячи квадратных метров. В обновленном корпусе разместятся 125 койко-мест с кислородом. Завершить работы планируется 6 мая.

Ранее в Одинцове уже открыли инфекционный стационар для пациентов с коронавирусом. Он способен принять 315 пациентов. До 26 апреля работы по перепрофилированию планируют закончить еще в четырех больницах.

Текстовая трансляция

23 АПРЕЛЯ

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