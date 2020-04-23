РИАМО - 23 апр. Сон-трава расцвела под открытым небом в саду лекарственных трав в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород», говорится в сообщении пресс-службы сада.

По другому сон-траву называют пасхальный цветок или прострел раскрытый. Это многолетнее травянистое растение семейства лютиковые. В роду — 33 вида, произрастающих в Европе, Азии и Северной Америке. Препараты растения употребляют как успокаивающее и снотворное средство. Растение токсично, поэтому применять его нужно с осторожностью.

«В народной медицине сон-трава применяется при многих болезнях, а в русской поэзии чаще всего упоминается как снотворное средство или служит предвестником наступления весны и пробуждения природы», — отмечается в материале.

Растение зацветает в середине апреля – начале мая. В это время на его стеблях появляются опушенные бутоны колокольчатой формы диаметром 4-9 сантиметров.

Лепестки окрашены в фиолетовые, пурпурные и изредка белые тона. Благодаря усилиям селекционеров выведены разновидности с красными, желтыми и даже черными бутонами.