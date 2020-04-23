РИАМО (БАЛАШИХА) - 23 апр. В день 75-летия Победы жители Балашихи смогут не выходя из дома насладится праздничным салютом, 9 мая для них также проведут онлайн-мероприятия, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

В связи с ограничительными мероприятиями, которые введены из-за пандемии нового коронавируса, 9 Мая будет иметь новый формат.

«Наша задача - сделать все для того, чтобы жители нашего города, несмотря на то, что парад Победы перенесен и большие массовые мероприятия в центре Балашихи и микрорайоне Железнодорожный проводиться не будут, почувствовали и получили праздничное настроение», - сказал глава Балашихи Сергей Юров.

Он добавил, что салют в Балашихе состоится в любом случае.

«Мы прорабатываем возможность, чтобы увеличить количество точек, с которых он будет запускаться. Сделаем так, чтобы жители, не выходя из дома, смогли насладиться праздничным салютом», - подчеркнул Юров.

По его словам, в Балашихе в День Победы проведут возложение цветов, откроют новые памятники, часть мероприятий проведут внутри воинских подразделений, которые расположены на территории округа. Для жителей будет организована трансляция. Особое внимание уделят ветеранам Великой Отечественной войны.

Глава Балашихи отметил, что не выходя из дома, жители округа смогут присоединится к акции «Бессмертный полк». В Московской области объявлена инициатива провести акцию в окнах своих квартир.

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