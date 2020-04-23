РИАМО - 23 апр. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что блокировка мессенджера Telegram в России идет по решению суда, однако в реальности ситуация другая, сообщает Газета.ru.

«Мы исходим из ситуации де-юре, мы обязаны это делать. Есть соответствующее решение суда, на основе которого было принято решение о блокировке. <...> Ситуация де-факто действительно иная», — сказал Песков.

При этом он отказался комментировать предложение по отмене блокировки мессенджера на территории России.

Ранее депутаты Госдумы от «Справедливой России» Федот Тумусов и Дмитрий Ионин предложили прекратить блокировку Telegram. По мнению депутатов, мессенджер позволяет оперативно информировать население о ситуации с коронавирусом в стране.

Telegram официально блокируется на территории РФ с 2018 года. Несмотря на многочисленные попытки Роскомнадзора прекратить доступ к сервису, он фактически доступен для большей части пользователей.

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Текстовая трансляция

23 АПРЕЛЯ

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- В московском клиническом центре инфекционных болезней в поселении Вороновское новой Москвы в данный момент уже проходят лечение 45 пациентов. Первых пациентов новый центр начал принимать 20 апреля.

- Владимир Путин заверил, что торжественные мероприятия, приуроченные к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, обязательно состоятся. Он напомнил, что в текущем году торжества в честь Дня Победы перенесли из-за угрозы распространения коронавируса.

- Российские медики наблюдают за состоянием 151 тысячи людей в связи с подозрением на коронавирусную инфекцию. Всего с начала распространения коронавируса на территории страны было выявлено 62 773 случая заражения.

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- Москвичи с ОРВИ могут сообщать о неквалифицированной медицинской помощи на единую горячую линию +7 (495) 870-45-09 (ежедневно с 08:00 до 21:00), это нужно для того, чтобы не упустить потенциальные случаи Covid-19.

- За сутки в России зарегистрировали 4774 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1959 заболевших, в Подмосковье - 688.

- Служащие и волонтеры теперь могут оформить пропуск с помощью приложения «Моя Москва». Пользователи приложения также смогут проверить наличие разрешения на передвижение по столице.

- Еще 27 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Многие из них имели сопутствующие заболевания.