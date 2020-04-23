РИАМО - 23 апр. Жители Химок, Долгопрудного, Красногорска, Одинцова, Видного, Люберец и Реутова могут получить транспортную карту «Стрелка» с помощью сервиса «Яндекс.Лавка» с бесплатной доставкой, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Стоимость карты составит 80 рублей. Оплатить заказ можно банковскими картами, через Apple Pay», – говорится в сообщении.

Чтобы заказать транспортную карту «Стрелка» можно использовать приложения «Яндекс», «Яндекс.Еда», «Яндекс.Такси» или сайт eda.yandex.

При условии, что рядом есть «Яндекс.Лавка», заказ будет доставлен за 15 минут, а в расширенной зоне карту привезут за 30 минут.

Необходимо пополнить баланс карты после покупки: в личном кабинете на сайте www.strelkacard.ru в мобильном приложении «Стрелки» или через сервис «Сбербанк Онлайн».

В Московском регионе введен режим самоизоляции для всех жителей, выходить из дома можно только по веской причине, а для поездок на транспорте нужно получить цифровой пропуск.

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Текстовая трансляция

23 АПРЕЛЯ

- Песков заявил, что даты принятия решения по режиму самоизоляции нет. По его словам, ситуация продолжает оставаться «достаточно напряженной».

- В России замедлился рост числа заразившихся коронавирусом. По данным оперативного штаба по коронавирусу, количество новых инфицированных снижается второй день подряд.

- В московском клиническом центре инфекционных болезней в поселении Вороновское новой Москвы в данный момент уже проходят лечение 45 пациентов. Первых пациентов новый центр начал принимать 20 апреля.

- Владимир Путин заверил, что торжественные мероприятия, приуроченные к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, обязательно состоятся. Он напомнил, что в текущем году торжества в честь Дня Победы перенесли из-за угрозы распространения коронавируса.

- Российские медики наблюдают за состоянием 151 тысячи людей в связи с подозрением на коронавирусную инфекцию. Всего с начала распространения коронавируса на территории страны было выявлено 62 773 случая заражения.

- «Яндекс.Такси» будет бесплатно развозить врачей по вызовам в Подмосковье. Компания организует перевозку 300 врачей из семи медицинских учреждений в пяти городах региона.

- Москвичи с ОРВИ могут сообщать о неквалифицированной медицинской помощи на единую горячую линию +7 (495) 870-45-09 (ежедневно с 08:00 до 21:00), это нужно для того, чтобы не упустить потенциальные случаи Covid-19.

- За сутки в России зарегистрировали 4774 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1959 заболевших, в Подмосковье - 688.

- Служащие и волонтеры теперь могут оформить пропуск с помощью приложения «Моя Москва». Пользователи приложения также смогут проверить наличие разрешения на передвижение по столице.

- Еще 27 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Многие из них имели сопутствующие заболевания.