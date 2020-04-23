РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 апр. Фармацевтическая компания из Подольска «Петровакс» начала наращивать производство препаратов для лечения и профилактики острых респираторных вирусных инфекций в связи с пандемией COVID-19 и перешла на круглосуточный режим работы, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«В апреле биофармацевтическая компания «Петровакс», входящая в ТОП-5 иммунобиологических предприятий страны, получила регистрационные разрешительные документы для увеличения объемов производства лекарственных препаратов благодаря оперативным решениям Минпромторга РФ и Минздрава РФ. В связи с пандемией коронавируса COVID-19 компания «Петровакс» существенно увеличивает объемы производства оригинального лекарственного препарата Полиоксидоний®, применяемого для лечения и профилактики острых респираторных вирусных инфекций», - говорится в сообщении.

По словам президента «Петровакс» Михаила Цыферова, в условиях пандемии компания стремится удовлетворить многократно возросший спрос на продукцию и не допустить ее дефицита в аптеках. Поэтому производство перешло в круглосуточный режим и экстренно наращивает производственные мощности.

«Нам крайне важна скорость принятия регуляторных решений. Департамент развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга РФ организовал эффективное мобильное взаимодействие со всеми участниками фармрынка и оказывает индустрии значимую поддержку. Мы благодарим коллег за оперативное содействие в получении разрешительной документации в самые короткие сроки», - сказал Цыферов.

Важнейшее значение в связи с глобальной пандемией COVID-19 для компании имеет производство препарата Полиоксидоний®, который включен во «Временные методические рекомендации» по лечению ОРВИ в период эпидемии коронавирусной инфекции. В апреле «Петровакс» получил разрешение Минздрава РФ на проведение международного многоцентрового плацебо-контролируемого клинического исследования (ММКИ) эффективности и безопасности Полиоксидония® у госпитализированных пациентов с COVID-19. Ожидается старт международной части исследований.

Фармацевтический производственный комплекс «Петровакс» является одним из наиболее высокотехнологичных биофармацевтических предприятий России полного цикла. Его мощности позволяют ежегодно выпускать 160 миллионов доз препаратов от синтеза субстанций до готовых лекарственных средств в различных формах. «Петровакс» – первый в России производитель иммунобиологических продуктов, получивший международные GMP-сертификаты Евросоюза и Ирана.

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Текстовая трансляция

23 АПРЕЛЯ

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