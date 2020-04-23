РИАМО - 23 апр. Земельный участок в Новомосковском административном округе, на котором планировалось возвести магазин, не будут реализовывать на торгах, решение принято по результатам публичных слушаний, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Участок располагается по адресу: поселение Внуковское, поселок Абабурово, улица Майская (вблизи участка с кадастровым номером 50:21:0100211:666).

«Такое решение было принято <...> в ходе заседания рабочей группы Градостроительно-земельной комиссии города Москвы по вопросам градостроительной деятельности (РГ ГД), возглавляемой заместителем мэра Москвы Андреем Бочкаревым», – отмечается в материале.

По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, решение об исключении земельного участка площадью 0,03 гектара из перечня участков, которые планировалось реализовать на торгах, приняли по результатам публичных слушаний.

«Ранее здесь планировалось строительство магазина площадью 180 квадратных метров», – пояснила Пятова.