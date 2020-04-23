РИАМО (МЫТИЩИ) - 23 апр. Завод «Метровагонмаш» в городском округе Мытищи стал чаще проводить дезинфекцию вентиляционных фильтров в помещениях в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, сообщается в Instagram-аккаунте завода.

«В период пандемии на «Метровагонмаше» проводится более частая дезинфекция вентиляционных фильтров в производственных помещениях и административных зданиях. Соблюдая все меры производственной санитарии, не забываем и про воздух», - говорится в сообщении.

АО «Метровагонмаш» до 1992 года входило в состав «Мытищинского машиностроительного завода». Предприятие является одним из ведущих в России, работающих в области транспортного машиностроения, и входит в состав «Трансмашхолдинга».

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23 АПРЕЛЯ

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