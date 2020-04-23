РИАМО - 23 апр. Правительство Подмосковья провело масштабную работу по цифровизации услуг в сфере градостроительства, теперь все они доступны онлайн на региональном портале госуслуг, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

Для получения услуги нужно зайти на региональный портал государственных и муниципальных услуг Подмосковья (РПГУ Московской области): https://uslugi.mosreg.ru и выбрать из классификатора подходящую категорию.

«Услуги в градосфере востребованы жителями Подмосковья. Не выходя из дома можно подать заявление онлайн и получить в личном кабинете градостроительный план своего земельного участка, согласовать архитектурно-градостроительный облик проектируемого объекта, присвоить адрес объекту капитального строительства», – сказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству региона Владислав Гордиенко.

Он добавил, что также онлайн теперь можно получить сведения либо зарегистрировать документацию в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Подмосковья. При этом получение услуг никак не привязано к работе МФЦ.

Одной из самых популярных услуг является «Присвоение объекту адресации адреса и аннулирование такого адреса». Для всех услуг сократили сроки их предоставления. Согласовать перепланировку теперь можно за 20 дней – ранее на это уходило 45 дней.

В связи с переводом услуг в градостроительной сфере в электронный режим число обращений ежегодно стало увеличиваться – в среднем на 20% Наряду с этим только за 2019 год на 10% выросло количество положительных решений, просрочки сократились в 5,5 раз.

Благодаря переводу госуслуг в онлайн направить заявление на согласование строительства и получить полный пакет документов можно через РПГУ Подмосковья за десять минут. В 2019 году рост числа обращений за получением федеральных услуг в электронном режиме вырос на 15%.

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23 АПРЕЛЯ

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