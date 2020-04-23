РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 23 апр. Врачи городской больницы №1 подмосковного Красногорска успешно прооперировали пациентку со сложным переломом голени, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

В Красногорскую городскую больницу №1 поступила 61-летняя пациентка с оскольчатым переломом голени. Женщина получила травму в результате падения с элетросамоката.

«Это был максимально сложный перелом данного сегмента - оскольчатый, со множеством фрагментов. При поступлении пациентке был наложен аппарат внешней фиксации, а вторым этапом выполнен демонтаж аппарата и остеосинтез пластинами», - сказал врач травматолог-ортопед Красногорской городской больницы №1 Сергей Косарев.

Операция прошла успешно, однако пациентке предстоит длительный период восстановления.

«Сейчас женщине нужно разрабатывать ногу и наблюдаться у хирургов. Врачи напоминают о влажности соблюдения режима самоизоляции, это позволит сохранить здоровье и предотвратить заболевание коронавирусной инфекцией», - заключается в материале.