РИАМО - 23 апр. Денежные гранты от совета директоров предприятий Дмитровского округа по итогам конкурса «Путевка в жизнь» получили 40 школьников, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Областной проект, в рамках которого ребята в школе осваивают азы рабочих профессий, стартовал в 2018 году. За пару лет более 400 учеников прошли обучение в колледжах округа. Предприниматели – члены Дмитровской ТПП решили поддержать лучших из них.

«В феврале, еще до режима самоизоляции, школьники приняли участие в практическом этапе конкурса «Путевка в жизнь». Борьба за звание победителя шла в семи рабочих специальностях», — говорится в материале.

Денежные гранты от 5 до 20 тысяч рублей получили 23 школьника, а вместе с ними — еще восемь победителей V Московского областного чемпионата «Абилимпикс» и девять победителей муниципального этапа олимпиады школьников по технологии.