РИАМО - 23 апр. Глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный провел видеоконференцию с главой округа Ремс-Мурр в Германии Рихардом Зигелем, в рамках которой они обменялись опытом по поддержке жителей и бизнеса в период эпидемии коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Округа являются побратимами уже около 30 лет. Ежегодно организуются образовательные и культурные обмены, студенческие практики и деловые миссии. В текущем году планировалась поездка школьников Дмитрова в Германию.

«Коронавирус, к сожалению, внес свои коррективы, и визиты по программам обмена перенесли на вторую половину года. Но наше сотрудничество не останавливается: главы округов приняли решение обменяться видеоматериалами, чтобы транслировать их для жителей», — говорится в сообщении.

Также Поночевный обсудил с Зигелем работу городских округов в период эпидемии коронавируса. Главы обменялись опытом поддержки жителей и бизнеса.

«В случае, если ситуация стабилизируется, уже в августе наш округ сможет принять у себя официальную делегацию из Ремс-Мурра, а в сентябре в Германию отправится делегация наших учащихся и преподавателей», — отметил Поночевный.

Текстовая трансляция

23 АПРЕЛЯ

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