РИАМО (БАЛАШИХА) - 23 апр. Глава Балашихи Сергей Юров проверил ход ремонта воинских мемориалов округа, все работы планируют завершить к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

В четверг Юров осмотрел ход работ на площади Славы, улице Крупешина возле хлопкопрядильной фабрики, в микрорайоне Гагарина и пообщался с подрядчиком. К юбилею Победы в Балашихе запланированы масштабные мероприятия по приведению в порядок всех памятников, расположенных на территории округа. На всех объектах в работах задействованы более 50 человек.

«Работы ведутся активно. У нас из 55 памятников, 7 - это объекты культурного наследия, поэтому мы разработали проект, согласовали необходимую документацию с комитетом культурного наследия Московской области и сегодня эти работы производим», - сказал Юров.

Он добавил, что помимо ремонта существующих мемориалов и воинских захоронений в Балашихе построят новые объекты. В микрорайоне Заря в новом сквере рядом с музеем ПВО ко Дню Победы будут установлены памятные плиты, посвященные героям противовоздушной обороны Балашихи.

По словам генерального директора компании-подрядчика Романа Полянского, капремонт проводится у 10 объектов, среди которых памятный знак землякам Вечный огонь, памятный знак на улице Советской, памятник у Балашихинской хлопкопрядильной фабрики, мемориалы в микрорайонах Керамик, Гагарина, Агрогородок, в Салтыковке - на территории церкви.

«Работы по реставрации начались 31 марта. Внешний вид композиции памятников у нас фактически не меняется, за исключением производства работ по благоустройству. Меняется покрытие в основном на всех памятниках на гранитное и на тротуарной плитке», - подчеркнул Полянский.

В 2020 году исполняется 75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В честь этой даты и в целях сохранения исторической памяти указом президента Российской Федерации Владимира Путина 2020 год объявлен Годом памяти и славы.

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