РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 23 апр. Библиотека подмосковных Котельников 25 апреля присоединится к Всероссийскому онлайн-марафону «75 слов Победы», говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Двадцать пятого апреля библиотека Котельников в соцсетях Instagram и «ВКонтакте» присоединится к Всероссийскому онлайн-марафону «75 слов Победы» и приглашает всех желающих. Начало в 17:00», - говорится в сообщении.

С 17:00 в социальных сетях библиотеки состоится чтение стихотворений, основанных на фронтовых письмах. Также покажут видеобиографии писателей-фронтовиков и видеорассказы о художниках, которые воевали и писали картины о войне. Кроме того, пройдет мастер-класс по рисованию «Памяти павших будьте достойны».

«Библионочь» онлайн пройдет по ссылкам: https://www.instagram.com/library_kotel/?hl=ru и https://vk.com/library_kotel.