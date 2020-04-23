РИАМО – 23 апр. В рамках борьбы с распространением коронавируса в 29 регионах России на карантин закрыли все стационарные организации социального обслуживания вместе с их сотрудниками, еще 23 региона России готовят необходимые нормативные акты для полного или частичного закрытия стационаров на карантин, сообщила в четверг замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.

«Мы 17 апреля направили во все регионы Российской Федерации телеграмму с рекомендацией закрыть на полный карантин стационарные организации вместе с сотрудниками этих организаций. <…> По состоянию на сегодняшний день в 29 регионах все стационарные организации закрыты на полный карантин вместе с сотрудниками. В 46 регионах закрыта часть организаций», - сказала Баталина.

Она отметила, что в настоящее время еще 23 региона России готовят необходимые нормативные акты для полного или частичного закрытия стационаров на карантин. Остальные субъекты анализируют ситуацию для того, чтобы принять такое решение.

Она уточнила, что сотрудники стационара, который закрыли на карантин, формируют бригады, которые на 14 дней уходят на проживание и на полную изоляцию организации.

«Резервные фонды субъектов РФ сегодня полностью ориентированы на обеспечение мероприятий по борьбе с коронавирусной инфекцией. Поэтому за счет средств резервных фондов нами было рекомендовано обеспечить повышенные выплаты заработной платы в виде надбавки или удвоенной зарплаты для финансовой поддержки сотрудников, которые уходят на две недели в карантин вместе с проживающими», - добавила Баталина.

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23 АПРЕЛЯ

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