РИАМО (МЫТИЩИ) - 23 апр. Мытищинский историко-художественный музей присоединился к акции «Писатель дома», объявленной Музеем истории российской литературы имени Владимира Даля, сообщается в Instagram-аккаунте музея.

Редакция Елены Шубиной и Государственный музей истории российской литературы имени Владимира Даля запустили акцию #писательдома, в рамках которой можно выкладывать цитаты писателей как современных, так и классиков, о домашнем досуге, отмечать аккаунты организаторов в социальных сетях для дальнейшего репоста. Цель акции - наглядно показать читателям, как современные писатели проводят время дома в параллели с тем, как этим же занимались классики русской литературы.

«Николай Глазков написал многие произведения в Мытищах. В нашем музее создан отдельный зал поэта, в котором гости могут познакомиться с самой большой коллекцией самиздатовских произведений известного поэта, книгами, фото и личными предметами», - говорится в сообщении.

Более подробную информацию про поэта Николая Глазкова можно узнать на сайте музея: https://mytyshimuseum.ru/kollektsii/memorialnye-fondy/poet-nikolaj-ivanovich-glazkov-1919-1979/.