РИАМО - 23 апр. В Подмосковье инфекционные центры для госпитализации людей с коронавирусом или с подозрением на инфекцию нанесли на интерактивную карту, она опубликована на официальном портале правительства Московской области.

Карту можно посмотреть по ссылке.

Для каждой отметки на интерактивной карте указаны название медицинского учреждения, корпуса, в которых принимают зараженных пациентов, номер телефона, сайт и адрес.

В Подмосковье ведется работа по перепрофилированию медицинских учреждений для приема людей с инфекцией. Всего создадут около 11-12 тысяч коек для пациентов с коронавирусом. К таким койкам подводят кислород, закупаются аппараты ИВЛ.

В Московской области за весь период выявили 7278 случаев заражения коронавирусом. Умерли 56 человек с Covid-19, выздоровели 235 пациентов.

Текстовая трансляция

23 АПРЕЛЯ

- Песков заявил, что даты принятия решения по режиму самоизоляции нет. По его словам, ситуация продолжает оставаться «достаточно напряженной».

- В России замедлился рост числа заразившихся коронавирусом. По данным оперативного штаба по коронавирусу, количество новых инфицированных снижается второй день подряд.

- В московском клиническом центре инфекционных болезней в поселении Вороновское новой Москвы в данный момент уже проходят лечение 45 пациентов. Первых пациентов новый центр начал принимать 20 апреля.

- Владимир Путин заверил, что торжественные мероприятия, приуроченные к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, обязательно состоятся. Он напомнил, что в текущем году торжества в честь Дня Победы перенесли из-за угрозы распространения коронавируса.

- Российские медики наблюдают за состоянием 151 тысячи людей в связи с подозрением на коронавирусную инфекцию. Всего с начала распространения коронавируса на территории страны было выявлено 62 773 случая заражения.

- «Яндекс.Такси» будет бесплатно развозить врачей по вызовам в Подмосковье. Компания организует перевозку 300 врачей из семи медицинских учреждений в пяти городах региона.

- Москвичи с ОРВИ могут сообщать о неквалифицированной медицинской помощи на единую горячую линию +7 (495) 870-45-09 (ежедневно с 08:00 до 21:00), это нужно для того, чтобы не упустить потенциальные случаи Covid-19.

- За сутки в России зарегистрировали 4774 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1959 заболевших, в Подмосковье - 688.

- Служащие и волонтеры теперь могут оформить пропуск с помощью приложения «Моя Москва». Пользователи приложения также смогут проверить наличие разрешения на передвижение по столице.

- Еще 27 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Многие из них имели сопутствующие заболевания.