РИАМО - 23 апр. Жители подмосковных городов и Москвы продолжают соблюдать домашний режим в условиях пандемии коронавируса, следует из данных «Яндекса».

По состоянию на 12 часов четверга, индекс самоизоляции в Москве составил 3,1 балла. Уровень самоизоляции в подмосковной Лобне достиг 3,5 баллов; в Королеве, микрорайоне Железнодорожный Балашихи - 3,4 балла; на остальной территории Балашихи, а также в Люберцах, Ивантеевке и Красногорске - 3,3 балла.

Индекс самоизоляции может колебаться в диапазоне от нуля до пяти баллов. Высокий индекс означает, что на улице находится мало людей, а это особенно важно в период пандемии. Низкий индекс говорит о том, что улицы многолюдны, вирусу в таких условиях легче распространяться.

Требование об обязательной самоизоляции действует в Московском регионе для жителей всех возрастов. Выходить на улицу можно в случае крайней необходимости, для совершения поездки требуется электронный пропуск.

Текстовая трансляция

23 АПРЕЛЯ

- Песков заявил, что даты принятия решения по режиму самоизоляции нет. По его словам, ситуация продолжает оставаться «достаточно напряженной».

- В России замедлился рост числа заразившихся коронавирусом. По данным оперативного штаба по коронавирусу, количество новых инфицированных снижается второй день подряд.

- В московском клиническом центре инфекционных болезней в поселении Вороновское новой Москвы в данный момент уже проходят лечение 45 пациентов. Первых пациентов новый центр начал принимать 20 апреля.

- Владимир Путин заверил, что торжественные мероприятия, приуроченные к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, обязательно состоятся. Он напомнил, что в текущем году торжества в честь Дня Победы перенесли из-за угрозы распространения коронавируса.

- Российские медики наблюдают за состоянием 151 тысячи людей в связи с подозрением на коронавирусную инфекцию. Всего с начала распространения коронавируса на территории страны было выявлено 62 773 случая заражения.

- «Яндекс.Такси» будет бесплатно развозить врачей по вызовам в Подмосковье. Компания организует перевозку 300 врачей из семи медицинских учреждений в пяти городах региона.

- Москвичи с ОРВИ могут сообщать о неквалифицированной медицинской помощи на единую горячую линию +7 (495) 870-45-09 (ежедневно с 08:00 до 21:00), это нужно для того, чтобы не упустить потенциальные случаи Covid-19.

- За сутки в России зарегистрировали 4774 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1959 заболевших, в Подмосковье - 688.

- Служащие и волонтеры теперь могут оформить пропуск с помощью приложения «Моя Москва». Пользователи приложения также смогут проверить наличие разрешения на передвижение по столице.

- Еще 27 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Многие из них имели сопутствующие заболевания.